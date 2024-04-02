88 тысяч новосибирцев получили единое пособие на ребенка

В 2024 году 88 тысяч жителей Новосибирской области получили единое пособие на ребенка. Его сумма может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.
Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России. Пособие выплачивают семьям, которые нуждаются в поддержке. Люди могут получать сумму на протяжении нескольких лет.
Родители могут обратиться за пособием в любое время. Но если подать заявление в течение шести месяцев с момента рождения, сумму назначат с месяца появления малыша на свет. Прожиточный минимум в Новосибирской области сейчас составляет 15 871 рубль.
«Заявление на выплату можно подать одним из удобных для семьи способом: через портал госуслуг, в МФЦ или клиентской службе СФР», — уточнили в фонде.
Пособие платят в течение года. После семья может подать заявление на продление выплаты.