Памятник участникам СВО в Волгограде установят в парке у Мамаева кургана

Во вторник, 2 апреля, Герой России губернатор Андрей Бочаров вместе с ветеранами и бойцами СВО открыл закладной камень на месте будущего памятника участникам специальной военной операции. Он появится в парке у Мамаева кургана, сообщили в администрации Волгоградской области.
— Пройдет время, и здесь, у главной высоты России, рядом со всемирно известным монументом Родины-матери, будет установлен памятник в честь защитников Отечества, — отметил Андрей Бочаров на церемонии открытия.
На церемонии были бойцы СВО и члены их семей. Сняли полотно с закладного камня участник спецоперации Игорь Воробьев и мать Героя России Дениса Зорина. После почтили память погибших воинов.
Как будет выглядеть памятник участникам СВО в Волгограде решат по итогам всероссийского конкурса эскизных проектов. Распоряжаться всем будет оргкомитет. Их пока нет.