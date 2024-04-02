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Оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра объявили в Беларуси 2 апреля

Грозы и сильный ветер прогнозируются в Беларуси 2 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси во вторник, 2 апреля, объявили оранжевый уровень опасности по причине гроз и сильного ветра, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в дневное время 2 апреля на большей части Беларуси прогнозируются грозы. Сказано, что порывы ветра будут 15−20 метров в секунду, а местами — до 24 метров в секунду. В Минске ветер усилится до 15−20 метров в секунду. В вечернее время ожидают грозы.

Говорится, что в стране пройдут дожди, местами сильные. Днем воздух прогреется от +21 до +26 градусов. По западной части будет от +14 до +20 градусов.

Ранее белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про снег и гололед в апреле 2024.