Оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра объявили в Беларуси 2 апреля

Согласно прогнозу синоптиков, в дневное время 2 апреля на большей части Беларуси прогнозируются грозы. Сказано, что порывы ветра будут 15−20 метров в секунду, а местами — до 24 метров в секунду. В Минске ветер усилится до 15−20 метров в секунду. В вечернее время ожидают грозы.