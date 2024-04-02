Минобразования сказало о реакции родителей на привлечение детей к труду в школах

В Министерстве образования рассказали про реакцию родителей на привлечение детей к труду. Подробности в эфире СТВ озвучил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Виктор Довнар.
По его словам, родители по-разному реагируют на привлечение детей к труду. Он отметил, что Министерство образования вместе с педагогическими коллективами учреждений образования занимаются трудовым воспитанием, привлекают детей к труду.
— Да, это все у нас по желанию. Есть у нас понятие — общественно полезный труд, — уточнил Довнар.
Начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования пояснил, что речь идет про элементарные навыки ухода за собой в классном коллективе, перечислив следующие: убрать доску, подмести класс.
— То, что было в нашем детстве, в советском детстве, я застал этот период и очень благодарен школе за то, что меня этому школа научила.
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