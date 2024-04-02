Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования сказало о реакции родителей на привлечение детей к труду в школах

В Минобразования Беларуси сказали, что детей к труду в школах привлекают по желанию.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования рассказали про реакцию родителей на привлечение детей к труду. Подробности в эфире СТВ озвучил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Виктор Довнар.

По его словам, родители по-разному реагируют на привлечение детей к труду. Он отметил, что Министерство образования вместе с педагогическими коллективами учреждений образования занимаются трудовым воспитанием, привлекают детей к труду.

— Да, это все у нас по желанию. Есть у нас понятие — общественно полезный труд, — уточнил Довнар.

Начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования пояснил, что речь идет про элементарные навыки ухода за собой в классном коллективе, перечислив следующие: убрать доску, подмести класс.

— То, что было в нашем детстве, в советском детстве, я застал этот период и очень благодарен школе за то, что меня этому школа научила.

Ранее график проведения ЦТ утвержден в Беларуси.