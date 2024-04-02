Краснодар вошел в пятерку крупнейших комфортных городов России

Так, Краснодар набрал 225 баллов среди крупнейших городов по самому комфортному климату. На первой позиции находится Москва с 304 баллами, на втором — Санкт-Петербург с 270 баллами. Далее следуют Нижегородская область с 237 баллами и Татарстан с 226 баллами.