Краснодар вошел в пятерку крупнейших комфортных городов России

Краснодар вошел в пятерку самых комфортных городов России. Кубанская столица расположилась на пятом месте рейтинга. Индекс качества городской среды городов России за 2023 год составили Минстрой РФ.
Так, Краснодар набрал 225 баллов среди крупнейших городов по самому комфортному климату. На первой позиции находится Москва с 304 баллами, на втором — Санкт-Петербург с 270 баллами. Далее следуют Нижегородская область с 237 баллами и Татарстан с 226 баллами.
Среди крупных городов России с комфортным климатом отмечен Сочи. Курорт набрал 238 баллов и занял девятое место.
В категории средних городов на четвертом месте расположился Туапсе, а на пятом — Геленджик. Анапа занимает 10-е место.