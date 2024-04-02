Участники Великой Отечественной войны из Хабаровского края получат выплаты к 9 мая

Участники Великой Отечественной войны к Дню Победы получат по 10 тысяч рублей, написал в своем телеграмм-канале Здравый смысл 27_Z заместитель председателя правительства Евгений Никонов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этом году ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам концлагерей и вдовам выплатят по 10 тысяч рублей.
По 3 тысячи рублей получат труженики тыла, по 1 тысяче рублей — дети военного времени.
Всего таких льготников в Хабаровском крае 41 219 человек. Выплаты они получат уже в апреле.