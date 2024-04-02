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В Башкирии на реке Чермасан образовался затор льда — МЧС

По оперативным данным МЧС по РБ, отрабатывается сообщение об образовавшемся заторе льда на реке Чермасан в селе Новоюмраново Чекмагушевского района. На место от ведомства выехала оперативная группа и группа применения авиационных беспилотных систем.

В случае необходимости будут проведены взрывные работы.

Как информировал «Башинформ», за сутки в экстренные службы поступило 40 сообщений о подтоплении талыми водами. На контроле спасателей находятся шесть ситуаций, связанных с переливом двух участков автодорог и четырех низководных мостов:

  • Баймакский район — из-за активного снеготаяния происходит перелив через автодорогу общего пользования межмуниципального значения «Баймак — Семеново — Первомайское» шириной 3 метра. Проезд легкового автотранспорта возможен.
  • Хайбуллинский район, село Таштугай — перелив через низководный мост из-за подъема уровня реки Таналык.
  • Миякинский район, река Дёма, село Чураево — перелив воды через низководный мост между населенными пунктами Чураево и Менеузтамак.
  • Кушнаренковский район, река Кармасан — перелив через низководный мост ведущий к Новобаскаково, вследствие подъема уровня реки Кармасан. Высота перелива над мостом 50 см (за сутки без изменений).
  • Чишминский район, река Дема, село Кучумово — перелив на участке автодороги общего пользования местного значения. С 31 марта происходит перелив длиной 100 м.
  • Туймазинский район, река Усень — перелив через низководный мост, ведущий к деревне Мустафино, из-за подъема уровня реки Усень. На сегодня запланирована отсыпка участка дороги для возможности проезда легковых автомобилей.

МЧС