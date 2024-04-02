Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске в 2024 году вырос спрос на курьеров

Исследование провели специалисты популярного портала услуг.

Источник: Сиб.фм

В первом квартале 2024 года в Новосибирске на 39% вырос спрос на курьеров. Большим спросом пользуются сотрудники, которые работают на автомобилях.

Исследование провели специалисты популярного портала услуг. Спрос на категорию курьеров с машинами увеличился на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Большинство жителей Новосибирска выбирают автодоставку. Ее доля от общего спроса на услуги составляет 91%. Растет и количество предложений. Это связано с развитием электронной коммерции, ростом онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery) и рынка доставки готовой еды.

Спрос на пеших курьеров в Новосибирске за год увеличился на 68%.

занятость