В Новосибирске в 2024 году вырос спрос на курьеров

В первом квартале 2024 года в Новосибирске на 39% вырос спрос на курьеров. Большим спросом пользуются сотрудники, которые работают на автомобилях.
Исследование провели специалисты популярного портала услуг. Спрос на категорию курьеров с машинами увеличился на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Большинство жителей Новосибирска выбирают автодоставку. Ее доля от общего спроса на услуги составляет 91%. Растет и количество предложений. Это связано с развитием электронной коммерции, ростом онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery) и рынка доставки готовой еды.
Спрос на пеших курьеров в Новосибирске за год увеличился на 68%.