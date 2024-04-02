Цены в приморских ТЦ могут вырасти из-за появления вооруженной охраны после теракта в Подмосковье

«Я уехал из Crocus City Hall утром, в день трагедии. Прекрасно понимаю масштабы беды, и то что лично меня она не коснулась — большое везение. В настоящее время в нашем ММВК ведется видеонаблюдение и существует тревожная кнопка для вооруженной охраны, которая прибывает на место через три минуты после активации сигнала. Считаю, что этих мер пока достаточно для безопасности наших посетителей», — передает слова Александра Гетманова «Конкурент».