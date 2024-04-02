Цены в приморских ТЦ могут вырасти из-за появления вооруженной охраны после теракта в Подмосковье

Одним из первых предпринял новые меры безопасности директор Международного музейно-выставочного комплекса «Достояние» Александр Гетманов, который в день трагедии едва сам не стал жертвой теракта.
«Я уехал из Crocus City Hall утром, в день трагедии. Прекрасно понимаю масштабы беды, и то что лично меня она не коснулась — большое везение. В настоящее время в нашем ММВК ведется видеонаблюдение и существует тревожная кнопка для вооруженной охраны, которая прибывает на место через три минуты после активации сигнала. Считаю, что этих мер пока достаточно для безопасности наших посетителей», — передает слова Александра Гетманова «Конкурент».
Вооруженная охрана появилась и в Приморском драматическом театре. Безопасность зрителей обеспечивается во время каждого спектакля. Также граждане на входе проходят обязательный осмотр. Обязательна и проверка зала перед началом и после окончания спектаклей.
В торгово-развлекательных центрах Владивостока вооруженной охраны еще не появилось, управляющие пока что не понимают, чьими силами должны вводиться дополнительные меры.
«Решение о вводе вооруженной охраны должно быть взвешенным и продуманным. На сегодняшний день у нас пока что нет понимания, чьими силами будут организованы эти мероприятия. Со стороны администрации ТРК “Седанка Сити” был проведен детальный инструктаж сотрудников по антитеррористической и пожарной безопасности. Также выставлены дополнительные посты охраны на входные группы ТРК», — отметила управляющая ТРК Анна Карнаухова.
Предприниматели отмечают, что вооруженная охрана — это дополнительные расходы для предпринимателей. Заработная плата сотрудника, который умеет обращаться с оружием, — почти в два раза выше, чем у обычного лицензионного охранника. Таким образом, дополнительные расходы будут включены в арендную стоимость, а это станет поводом для поднятия цен на товары и услуги.
Анна Карнаухова отмечает, что после теракта в России отмечается снижение посещаемости торговых центров из-за опасения людей. Однако эксперты уверены, что усиление мер безопасности поможет восстановить трафик и вернуться к привычным значениям.
Напомним, ранее в Приморье приняли решение об усилении контроля над мигрантами. Специалисты будут следить за иностранцами с момента их въезда и во время их нахождения на территории региона.