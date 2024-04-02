В Калининграде с концертом выступит Леонид Агутин

«Агутин выпустил 15 музыкальных альбомов, многие возглавляли хит-парады в России и Европе. Начиная с 1994 года и по сей день в плейлистах радиостанций постоянно звучат более 100 его песен. Артист популярного жанра, давно признанный мэтром эстрады, снискавший не только заслуженную любовь слушателей, но и уважение в профессиональных музыкальных кругах», — говорится анонсе.