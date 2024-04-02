В Калининграде с концертом выступит Леонид Агутин

В калининградском Дворце спорта «Янтарный» в субботу, 31 августа, пройдёт концерт певца и композитора Леонида Агутина. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Исполнитель является многократным лауреатом музыкальных премий «Песня года», «Золотой граммофон», «Виктория», «Овация», MusicBox, Российской национальной музыкальной премии, «Шансон года». Победитель телешоу «Две звезды». Наставник проектов «Голос» и «Голос. Дети».
Музыкант написал треки для множества кинофильмов, в том числе «Ландыш серебристый», «Брестская крепость». Вышли в свет три поэтических сборника Агутина и детская книжка.
«Агутин выпустил 15 музыкальных альбомов, многие возглавляли хит-парады в России и Европе. Начиная с 1994 года и по сей день в плейлистах радиостанций постоянно звучат более 100 его песен. Артист популярного жанра, давно признанный мэтром эстрады, снискавший не только заслуженную любовь слушателей, но и уважение в профессиональных музыкальных кругах», — говорится анонсе.
Концерт начнётся в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».