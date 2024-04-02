В Казани модернизируют Московский рынок, рассказали в пресс-службе мэрии города.
«Ждем реконструкцию Московского рынка, который превратится в современный гастрорынок для 400 предпринимателей, где можно будет не только приобрести продукты, но и попробовать разные кухни мира, отдохнуть в благоустроенной парковой зоне», — сказал Метшин.
Территорию нежилой застройки по улице Декабристов площадью 0,8 гектара отведут под парковку, из-за этого у рынка снесут семь объектов. Торговые ряды перенесут и обустроят в полуподвальное помещение на −1 этаже.
Работы планируют завершить ко Дню Республики Татарстан, предельный срок реализации проекта — десять лет.
Напомним, в Казани появится многофункциональный центр с гостиницей и рестораном.