В Воронежской области на четыре дня изменят расписание 16 электричек

В Воронежской области со 2 по 5 апреля изменят расписание 16 пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ППК «Черноземье». Они курсируют между Воронежем, Лисками, Острогожском, Россошью, Каменским и Кантемировским районами.
В частности, речь идет о маршрутах — № 6314 Россошь — Митрофановка, № 6317 Гартмашевка — Россошь, № 6344 Лиски — Россошь, № 6343 Россошь — Лиски, № 6413 Лиски — Воронеж-1, № 6414 Воронеж-1 — Лиски, № 6379 Лиски — Острогожск, № 6380 Острогожск — Лиски, № 6384 Лиски — Россошь, № 6385 Россошь — Лиски, № 6397 Евдаково — Лиски, № 6421 Лиски — Воронеж-1 и № 6422 Воронеж-1 — Лиски.
Полное расписание доступно на сайте перевозчика.