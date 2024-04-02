В Воронежской области на четыре дня изменят расписание 16 электричек

В Воронежской области со 2 по 5 апреля изменят расписание 16 пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ППК «Черноземье». Они курсируют между Воронежем, Лисками, Острогожском, Россошью, Каменским и Кантемировским районами.