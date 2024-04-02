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МЧС рассказало красноярцам о магнитных бурях в апреле и других опасностях месяца

Во второй весенний месяц в Красноярском крае прогнозируется увеличение количества происшествий на водных объектах, первая волна паводка и магнитные бури.

Источник: Bear Solar Observatory

Причинами ЧП могут стать неблагоприятные погодные условия и нарушение жителями правил безопасности.

Об основных опасностях апреля на пресс-конференции рассказал заместитель начальника ГУ МЧС региона Роман Ветчинников.

Он предупредил о возникновении обильных склоновых стоков, затоплений пониженных участков местности, переполнении прудов, размыве дорог и дамб. Риску таких происшествий подвержены Красноярск, Железногорск, Березовский, Боготольский, Емельяновский, Ермаковский, Курагинский, Каратузский, Ирбейский, Большеулуйский, Манский, Минусинский, Мотыгинский, Новоселовский, Ужурский, Шушенский, Тюхтетский и Шарыповский районы.

Кроме того, в период вскрытия рек возможно образование заторов льда и подъем уровня воды до опасных отметок на реке Енисей. Также в связи с оттепелями возможны отрыв льдин с рыбаками, провалы под лед людей и техники.

Начало лесопожарного сезона ожидается в первой декаде апреля.

«Что касается использования на приусадебном участке мангалов, барбекю, жаровень и т. п., то здесь по-прежнему действует требование, разрешающее их применение, если они расположены на расстоянии 5 м до зданий, сооружений и иных построек, а зона вокруг таких емкостей очищена от горючих материалов в радиусе 2 м. Ограничений по весу, размерам, видам подобного вида оборудования нет, лишь бы были выполнены из несгораемых материалов», — рассказал Роман Ветчинников, напомнив, что в ветреную погоду использование открытого огня запрещено.

Ухудшение геомагнитной обстановки (слабые и средние бури до 4−5 баллов) в апреле ожидается в следующие периоды: 2−5, 8−11, 18−20, 23−25, 29−30.

Напомним, в период магнитных бурь фиксируется рост травматизма и несчастных случаев на транспорте и производстве. Поэтому рекомендуем исключить по возможности физические нагрузки и больше гулять на свежем воздухе.

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