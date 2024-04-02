МЧС рассказало красноярцам о магнитных бурях в апреле и других опасностях месяца

«Что касается использования на приусадебном участке мангалов, барбекю, жаровень и т. п. , то здесь по-прежнему действует требование, разрешающее их применение, если они расположены на расстоянии 5 м до зданий, сооружений и иных построек, а зона вокруг таких емкостей очищена от горючих материалов в радиусе 2 м. Ограничений по весу, размерам, видам подобного вида оборудования нет, лишь бы были выполнены из несгораемых материалов», — рассказал Роман Ветчинников, напомнив, что в ветреную погоду использование открытого огня запрещено.