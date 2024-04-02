МЧС рассказало красноярцам о магнитных бурях в апреле и других опасностях месяца

Причинами ЧП могут стать неблагоприятные погодные условия и нарушение жителями правил безопасности.
Об основных опасностях апреля на пресс-конференции рассказал заместитель начальника ГУ МЧС региона Роман Ветчинников.
Он предупредил о возникновении обильных склоновых стоков, затоплений пониженных участков местности, переполнении прудов, размыве дорог и дамб. Риску таких происшествий подвержены Красноярск, Железногорск, Березовский, Боготольский, Емельяновский, Ермаковский, Курагинский, Каратузский, Ирбейский, Большеулуйский, Манский, Минусинский, Мотыгинский, Новоселовский, Ужурский, Шушенский, Тюхтетский и Шарыповский районы.
Начало лесопожарного сезона ожидается в первой декаде апреля.
«Что касается использования на приусадебном участке мангалов, барбекю, жаровень
Ухудшение геомагнитной обстановки (слабые и средние бури до 4−5 баллов) в апреле ожидается в следующие периоды: 2−5, 8−11, 18−20, 23−25, 29−30.
Напомним, в период магнитных бурь фиксируется рост травматизма и несчастных случаев на транспорте и производстве. Поэтому рекомендуем исключить по возможности физические нагрузки и больше гулять на свежем воздухе.