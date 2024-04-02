Тепло в Хабаровский край несут на своих крыльях птицы

Апрель в Хабаровском крае пригревает, но пока только днем. Однако, заметили, чуть пригрело солнце и птицы начинают свой радостный гвалт. Воробьи буквально гроздьями висят на ветках..
А птицы, которые улетали в южные края, возвращаются в родные пределы. Люди замедляют шаг на улице, чтобы вдохнуть полной грудью свежего весеннего воздуха.
В Хабаровске 3 апреля днем воздух прогреется до +7…+9 градусов, ночью столбик термометра покажет −2…-4 градуса, в Бикине в светлое время те же +7…+9 градусов, ночью −1…-3 градуса, а вот в Вяземском в послеобеденное время и вовсе +8…+10 градусов, на рассвете −1…-3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Советской Гавани днем +6…+8 градусов, ночью потеплее −3…-5 градусов. В Комсомольске-на-Амуре в светлое время +6…+8 градусов в послеобеденное −4…-6 градусов. В Чумикане днем воздух прогреется до +2…+4 градусов, ночью столбик термометра опустится до −7…-9..
В Николаевске-на-Амуре в послеобеденное время +1…+3, на рассвете −8…-10 градусов. В Охотске днем +1…+3, а ночью −10…-12 градусов.
На Руси этот день называли Катаником, это последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу. Но именно в этот день санки чистили и убирали подальше, до следующей зимы. В этот день уже можно было сменить валенки на берестяные лапти. Но поскольку эта обувь плохо защищала от холода и сырости, люди часто болели. Лучшей защитой от лихорадки считали печную золу и уголь. Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. И как только ухитрялись не поджечь пятки!