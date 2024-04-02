Тепло в Хабаровский край несут на своих крыльях птицы

На Руси этот день называли Катаником, это последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу. Но именно в этот день санки чистили и убирали подальше, до следующей зимы. В этот день уже можно было сменить валенки на берестяные лапти. Но поскольку эта обувь плохо защищала от холода и сырости, люди часто болели. Лучшей защитой от лихорадки считали печную золу и уголь. Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. И как только ухитрялись не поджечь пятки!