Жители Петербурга начали страдать от самокатов. Двум женщинам переехали ноги

С открытием нового сезона кикшеринга жители Петербурга начали получать травмы от электросамокатов. Причем в первую очередь страдают пешеходы, по ногам которых проезжают пользователи средств индивидуальной мобильности.
2 апреля после полуночи в больницу обратилась пенсионерка, которой на ногу наехал самокат. Двигались на нем две девушки, инцидент произошел на пешеходном переходе Ленинского проспекта, недалеко от дома петербурженки. В результате женщина получила переломы нескольких костей правой стопы.
В понедельник вечером на Парашютной улице пострадала 24-летняя девушка. На пешеходной дорожке по ее ноге проехал молодой человек на желтом электросамокате. Врачи диагностировали у пострадавшей повреждение двух сухожилий левой стопы.