Жители Петербурга начали страдать от самокатов. Двум женщинам переехали ноги

2 апреля после полуночи в больницу обратилась пенсионерка, которой на ногу наехал самокат. Двигались на нем две девушки, инцидент произошел на пешеходном переходе Ленинского проспекта, недалеко от дома петербурженки. В результате женщина получила переломы нескольких костей правой стопы.