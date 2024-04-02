«Столько колес, что машину можно собрать»: стаи редчайших уток вынуждены плескаться в озере с покрышками.
Во Владивостоке от покрышек очистят два водоема, на которые прилетели утки-мандаринки.
Каждую весну уточки-мандаринки прилетают для поиска пары — в том числе и во Владивосток. В 2024-ом году они оказались в водоемах, которые загрязнены покрышками. Фото и видео публикует корреспондент «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Захламлен автомобильными покрышками и прочим мусором водоем в районе Фанзавода на станции Океанской. Птички вынуждены находиться в таких условиях из-за халатности людей и небрежного отношения жителей.
Команда МЦУ Владивостока сообщила, что уже передала городским службам информацию о загрязнении водоемов: очистят территорию Спутника и в поселке Трудовое.
Официально объявлен двухмесячный субботник. Конечно, утки-мандаринки могут подождать до осени, но это не повод не принимать скорейшие меры по устранению мусора. Чтобы принять участие, достаточно позвонить по номеру 261−42−75 и узнать о подробностях мероприятия.
Ранее «КП» публиковала фоторепортаж о том, как обустроились утки-мандаринки в окрестностях дальневосточной столицы. А в День орнитолога мы делились замечательными кадрами о других редчайших птицах Приморья.