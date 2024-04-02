«Столько колес, что машину можно собрать»: стаи редчайших уток вынуждены плескаться в озере с покрышками.

Официально объявлен двухмесячный субботник. Конечно, утки-мандаринки могут подождать до осени, но это не повод не принимать скорейшие меры по устранению мусора. Чтобы принять участие, достаточно позвонить по номеру 261−42−75 и узнать о подробностях мероприятия.