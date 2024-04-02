Красноярск оказался в конце рейтинга Минстроя России по качеству среды

Красноярск оказался в конце рейтинга городов-миллионников по качеству среды. Индекс был сформирован Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по итогам 2023 года.
Красноярск занял 12-е место из 16 возможных, набрав 208 баллов. Из сибирских городов столицу Красноярского края опередил лишь Новосибирск (9-е место, 219 баллов). Первое место со значительным отрывом занимает Москва (304 балла), на втором месте расположился Санкт-Петербург (270 баллов), а замыкает тройку лучших — Нижний Новгород (237 баллов). Последнее место занял Омск (161 балл).
Специалисты оценивали каждый город по шести типам пространств (дорожная сеть, инфраструктура, жильё и другое) и шести критериям (безопасность, комфорт, экология и другое). Максимально возможное количество баллов — 360.
Если рассматривать индекс качества среды в Красноярском крае, то средняя оценка населённых пунктов — 192 балла. Максимальную оценку присудил Норильску — 225 баллов. На втором месте Дудинка — 223 балла, а на третьем месте Шарыпово — 218 баллов.