Венгрия ищет дальнобойщиков из Узбекистана

В Агентстве по внешней миграции проинформировали о вакансии водителей грузовых автомобилей в Венгрии. Помимо прочего, работодатели оплатят кандидатам билет на самолет и медицинскую страховку.
Приглашаются соискатели в возрасте 21−45 лет, физически и психически здоровые, ранее не судимые, готовые к грузоперевозкам на дальние расстояния.
Желающие получить работу должны владеть русским или английским языком, иметь водительское удостоверение категории СЕ и опыт вождения грузового автомобиля не менее года. Наличие карты для тахографа и сертификата Code-95 дадут дополнительное преимущество.
Все расходы, связанные с получением визы, проживанием и питанием, работники оплачивают самостоятельно.
Напомним, также канадские работодатели планируют привлечь пять тысяч узбекистанцев на работу в строительной и технической отраслях, а также в сфере услуг.