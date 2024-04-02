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Венгрия ищет дальнобойщиков из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Венгрию приглашают дальнобойщиков из Узбекистана. Иностранные работодатели обещают платить 1,8 тысячи евро в месяц, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В Агентстве по внешней миграции проинформировали о вакансии водителей грузовых автомобилей в Венгрии. Помимо прочего, работодатели оплатят кандидатам билет на самолет и медицинскую страховку.

Приглашаются соискатели в возрасте 21−45 лет, физически и психически здоровые, ранее не судимые, готовые к грузоперевозкам на дальние расстояния.

Желающие получить работу должны владеть русским или английским языком, иметь водительское удостоверение категории СЕ и опыт вождения грузового автомобиля не менее года. Наличие карты для тахографа и сертификата Code-95 дадут дополнительное преимущество.

Все расходы, связанные с получением визы, проживанием и питанием, работники оплачивают самостоятельно.

Напомним, также канадские работодатели планируют привлечь пять тысяч узбекистанцев на работу в строительной и технической отраслях, а также в сфере услуг.