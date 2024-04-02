Обычный приморец на них не заработает: цена на огурцы поразила жителей Владивостока

По словам очевидца, «золотые» огурцы продают в районе БАМа, на Мичуринском рынке. Цена за сорт «Хабар» прямиком из Партизанска составляет 800 рублей за килограмм, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Пользователи соцсетей отметили, что прейскурант за простой овощ, который при желании и наличии времени можно вырастить на том же подоконнике, просто конский. В среднем, в холодное время года цена на огурцы варьируется в пределах 200 рублей за килограмм в гипермаркетах. По какой причине «частник» решил выставить такую высокую стоимость, остается загадкой.
Некоторые комментаторы подчеркнули, что ФАС стоит обратить внимание на этот овощной ларек. Они добавили, что такая стоимость могла возникнуть, только если огурцы до прилавка дошли пешком.
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