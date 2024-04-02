Обычный приморец на них не заработает: цена на огурцы поразила жителей Владивостока

Пользователи соцсетей отметили, что прейскурант за простой овощ, который при желании и наличии времени можно вырастить на том же подоконнике, просто конский. В среднем, в холодное время года цена на огурцы варьируется в пределах 200 рублей за килограмм в гипермаркетах. По какой причине «частник» решил выставить такую высокую стоимость, остается загадкой.