Морское сообщение между Новороссийском, Геленджиком и Сочи будет запущено 1 мая

Об этом сообщила компания «Водоход-Экспресс», которая осуществляет пассажирские перевозки.



По информации, опубликованной на сайте компании, навигация 2024 года начнется с 1 мая, а продажа билетов станет доступна не ранее, чем за 10 дней до отправления.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что сезон навигации запланирован на начало мая. Тем не менее, из-за изменчивости погоды начало морского сообщения может быть отложено на более поздние сроки.



В прошлом сезоне скоростные суда работали до 7 октября.