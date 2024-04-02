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Морское сообщение между Новороссийском, Геленджиком и Сочи будет запущено 1 мая

С 1 мая планируется запустить скоростные суда по Черному морю между курортными городами Новороссийском, Геленджиком и Сочи.

Источник: Новая Кубань

Об этом сообщила компания «Водоход-Экспресс», которая осуществляет пассажирские перевозки.

По информации, опубликованной на сайте компании, навигация 2024 года начнется с 1 мая, а продажа билетов станет доступна не ранее, чем за 10 дней до отправления.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что сезон навигации запланирован на начало мая. Тем не менее, из-за изменчивости погоды начало морского сообщения может быть отложено на более поздние сроки.

В прошлом сезоне скоростные суда работали до 7 октября.