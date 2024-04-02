Власти назвали количество дорог, уже отремонтированных по нацпроекту в Краснодаре

В Краснодаре в рамках нацпроекта уже провели ремонт 10 дорог. Эти работы завершились на улицах: Береговой, Севастопольской, Липовой, имени Яна Полуяна, имени Ковалева, Свободной, Майкопской, Благовещенской, имени Шевченко и Трамвайной. Общая протяженность отремонтированных участков составляет около 10 километров, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.