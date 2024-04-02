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Власти назвали количество дорог, уже отремонтированных по нацпроекту в Краснодаре

Ремонтные работы продолжаются еще на ряде участков.

В Краснодаре в рамках нацпроекта уже провели ремонт 10 дорог. Эти работы завершились на улицах: Береговой, Севастопольской, Липовой, имени Яна Полуяна, имени Ковалева, Свободной, Майкопской, Благовещенской, имени Шевченко и Трамвайной. Общая протяженность отремонтированных участков составляет около 10 километров, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

На данный момент начали проводить ремонтные работы на следующих участках:

  • по улице имени Дзержинского от улицы Курортной до улицы Карасунской;
  • по улице Красных Партизан от улицы Рашпилевской до улицы имени Тургенева.

Специалисты будут удалять старое покрытие проезжей части и укладывать новый слой асфальта. В будущем планируется замена бордюрного камня и люков, а также нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Кроме того, ремонтные работы продолжаются на 10 других участках:

  • по улице имени Академика Королёва от улицы Благородной до улицы имени Комарова (пос. Российский);
  • по улице Советской от улицы Степной до улицы Раздольной (ст. Елизаветинская);
  • по улице имени Герцена от улицы имени Атарбекова до улицы Скорняжной;
  • по улице имени Митрофана Седина от улицы имени Суворова до улицы Путевой;
  • по улице Октябрьской от улицы имени Красина до улицы Мира;
  • по улице имени Стасова от улицы Верхней до улицы Новой и от дома № 165 до улицы Уральской;
  • по улице Андреевской от улицы Марьянской до улицы Богатырской;
  • по улице Уральской от улицы Симферопольской до улицы 1-го Мая;
  • по улице Комсомольской от улицы Красной до улицы имени Седина;
  • по улице Криничной от улицы Карасунской до улицы Кирова и от улицы Урожайной до улицы Крупской.

В этом году в рамках нацпроекта планируется ремонт дорог на 44 участках, общая протяженность которых превышает 58 километров.

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