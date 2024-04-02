Погодные шалости: Летняя температура сменится резким похолоданием в Нижегородской области

До 3 апреля местами по Нижегородской области ожидается +17… +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +10 градусов. Это на 9−17 градусов выше многолетних значений. При этом солнце сейчас ведет себя очень активно. Световой день более чем на час превышает темное время суток.