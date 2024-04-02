Погодные шалости: Летняя температура сменится резким похолоданием в Нижегородской области

В ближайшие пару дней жителей Нижегородской области ожидает почти летняя погода. Однако аномалия обещает быть короткой. И вскоре летнее тепло сменится резким похолоданием. Поэтому прятать куртки и пальто в шкаф пока не стоит. Об этом сообщила начальник ФГБУ «Верхне-Волжского» УГМС Ольга Мокеева.
До 3 апреля местами по Нижегородской области ожидается +17… +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +10 градусов. Это на 9−17 градусов выше многолетних значений. При этом солнце сейчас ведет себя очень активно. Световой день более чем на час превышает темное время суток.
Но после летнего тепла нижегородцев ожидает резкое похолодание. Уже с четверга температура воздуха не превысит 15 градусов тепла, а ночью может идти мокрый снег. А в пятницу и вовсе ожидается +5… +10 градусов.
Ранее сообщалось о том, что в Нижегородской области начался паводок: в трех населенных пунктах уже затопило низководные мосты. Высота воды над полотном составляет 10−20 сантиметров.