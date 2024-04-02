В Воронеже на двух улицах на левом берегу отключат холодную воду

После того, как подачу ресурса возобновят, вода может отличаться от привычного своим цветом. Специалисты компании напоминают, что изменения связаны с попаданием в систему кислорода, вследствие чего на трубах образовывается тонкий слой ржавчины. Это не опасно. Систему сразу же промывают и чистят.