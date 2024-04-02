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В Воронеже на двух улицах на левом берегу отключат холодную воду

Завтра, 3 апреля, жители двух улиц левого берега останутся без холодной воды. Неудобства связаны с плановыми работами на сетях, поясняют в пресс-службе «РВК-Воронеж».

В среду специалисты предприятия будут заняты ремонтом задвижки диаметром в 100 мм на улице Переверткина, около дома № 2.

Для этого потребуется временная приостановка подачи ресурса в трех многоэтажках. В течение четырех часов — с 10.00 до 14.00 воды не будет по следующим адресам: ул. Переверткина, 2, ул. Минская, 1 и 1а.

После того, как подачу ресурса возобновят, вода может отличаться от привычного своим цветом. Специалисты компании напоминают, что изменения связаны с попаданием в систему кислорода, вследствие чего на трубах образовывается тонкий слой ржавчины. Это не опасно. Систему сразу же промывают и чистят.

ЖКХ