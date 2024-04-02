Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимнастка Светлана Хоркина проведет театрализованное шоу в Красноярске

В Красноярск с театрализованным шоу приезжает гимнастка Светлана Хоркина.

Источник: Соцсети

Она выступит 1 июня во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Программа называется «Восхождение». Ее режиссером стала Екатерина Сиротина, заслуженный тренер России.

Зрители шоу увидят не только известных российских артистов и спортсменов, но и земляков — воспитанников спортивных гимнастических школ Красноярского края.

Шоу проводится при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

Светлана Хоркина — двухкратная олимпийская чемпионка в упражнениях, 9-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Ранее сообщалось, что Светлана Хоркина назвала Красноярск лучшим городом для занятий спортом зимой.

шоу