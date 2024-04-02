Гимнастка Светлана Хоркина проведет театрализованное шоу в Красноярске

Она выступит 1 июня во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.
Программа называется «Восхождение». Ее режиссером стала Екатерина Сиротина, заслуженный тренер России.
Зрители шоу увидят не только известных российских артистов и спортсменов, но и земляков — воспитанников спортивных гимнастических школ Красноярского края.
Шоу проводится при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.
Светлана Хоркина — двухкратная олимпийская чемпионка в упражнениях, 9-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.
Ранее сообщалось, что Светлана Хоркина назвала Красноярск лучшим городом для занятий спортом зимой.