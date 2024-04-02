В Хабаровске пройдет фестиваль ЗОЖ 6 апреля

6 апреля в Хабаровске пройдет фестиваль ЗОЖ, сообщил в своем Telegram-канале зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 16.00 в арене «Ерофей» по адресу Павла Морозова, 83. В рамках него врачи проведут обследования для детей и взрослых. Чтобы пройти их, нужно взять с собой паспорт и снился.
Кроме того в программе запланированы интерактивные площадки для активного отдыха, занятия на скалодроме, выставка интерактивного музея здоровья, мастер-классы, арт-терапия, розыгрыши призов от партнеров.
Вход свободный.