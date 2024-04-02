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Учебный блок школы № 75 в Иркутске построили почти на 30%

В администрации города рассказали о ходе работ на объекте.

Источник: Reuters

В Иркутске продолжают строительство учебного блока школы № 75 в поселке Энергетиков. Ежедневно к возведению объекта привлекается более 50 рабочих и техника. В настоящее время учебный блок построен почти на 30%. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации города.

На объекте подрядчик закончил устройство фундаментов, сетей тепло— и водоснабжения, канализации. На завершающей стадии находится монтаж железобетонного каркаса трехэтажного здания. Кроме того, специалисты занимаются кирпичной кладкой перегородок первого этажа, наружных стен — из газоблоков.

Как рассказал генеральный директор АО «УКС города Иркутска» Александр Сафронов, как только потеплело и температура воздуха стала положительной, стало возможным приступить к бетонированию перекрытия — в выходные было принято более 350 кубометров материала.

«Приступили к обустройству колонн в спортзале, распределению сетей электроснабжения. Ведется внутренняя отделка помещений цокольного этажа. Планируем до конца апреля завершить возведение монолита и внутреннюю кладку, после чего приступим к отделке», — сообщил Александр Сафронов.

Добавим, что учебный блок школы строят по нацпроекту «Образование». Он будет рассчитан на 200 мест. В здании будут располагаться учебные классы, актовый и спортивный залы, конференц-зал, пищевой и медицинский блоки, гардероб, лифт, вспомогательные помещения.

«Дополнительный блок школы № 75 возводится по поручению президента России Владимира Путина. Ранее здесь были сложности из-за невыполнения подрядчиком взятых на себя обязательств. Строительная организация была заменена», — рассказал градоначальник.

По словам Руслана Болотова, теперь работы на объекте выполняет новый подрядчик — «Управление капитального строительства города Иркутска». К возведению блока приступили осенью 2023 года. Строительство образовательного объекта находится на особом контроле властей.

строительство