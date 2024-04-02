Учебный блок школы № 75 в Иркутске построили почти на 30%

В Иркутске продолжают строительство учебного блока школы № 75 в поселке Энергетиков. Ежедневно к возведению объекта привлекается более 50 рабочих и техника. В настоящее время учебный блок построен почти на 30%. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации города.