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Во Владивостоке генконсульство Китая приостановит работу на два дня

Из-за праздника поминовения усопших генконсульство КНР во Владивостоке на время прекратит работу.

Источник: Комсомольская правда

Генеральное консульство Китая во Владивостоке на время приостановит свою работу. Информация об этом появилась на сайте ведомства, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Генконсульство не будет работать в четверг, 4 апреля, а также в пятницу, 5 числа. Связано это с тем, в Китае будут отмечать традиционный китайский праздник поминовения усопших — Цинмин.

Каждый год праздник выпадает на период с 4 по 6 апреля. В этот день жители Китая приходят на могилы своих родственников.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье международный аэропорт вместе с компанией «Уральские авиалинии» возобновляют прямые рейсы в Пекин. Первый полет запланирован на 13 мая.

А с 25 апреля запустят прямой рейс из Владивостока в Шанхай.