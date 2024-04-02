Во Владивостоке генконсульство Китая приостановит работу на два дня

Генеральное консульство Китая во Владивостоке на время приостановит свою работу. Информация об этом появилась на сайте ведомства, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Генконсульство не будет работать в четверг, 4 апреля, а также в пятницу, 5 числа. Связано это с тем, в Китае будут отмечать традиционный китайский праздник поминовения усопших — Цинмин.
Каждый год праздник выпадает на период с 4 по 6 апреля. В этот день жители Китая приходят на могилы своих родственников.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье международный аэропорт вместе с компанией «Уральские авиалинии» возобновляют прямые рейсы в Пекин. Первый полет запланирован на 13 мая.
А с 25 апреля запустят прямой рейс из Владивостока в Шанхай.