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В Новороссийске запретили выходить в море ночью маломерным судам и плавсредствам

Запрет на выход в море маломерных судов и плавсредств в Новороссийске действует с 20:00 до 6:00.

Источник: пресс-служба администрации города-героя

В Новороссийске запретили выходить в море ночью маломерным судам и плавсредствам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

«В соответствии с решением командира Новороссийской военно-морской базы с учетом обстановки в морском порту Новороссийск с 01 апреля в ночное время с 20:00 до 06:00 вводится запрет на плавание маломерных судов и плавсредств, не занятых обеспечением функционирования объектов транспортной инфраструктуры морского порта», — сообщили в мэрии.

Под запрет попадают суда, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде, гидроциклы, виндсерферы, сабдоски.

Запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега в границах акватории морпорта.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что Новороссийская военно-морская база проведет учения в Туапсе. Тренировки со стрельбами запланированы 4 апреля.