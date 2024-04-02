В Новороссийске запретили выходить в море ночью маломерным судам и плавсредствам

«В соответствии с решением командира Новороссийской военно-морской базы с учетом обстановки в морском порту Новороссийск с 01 апреля в ночное время с 20:00 до 06:00 вводится запрет на плавание маломерных судов и плавсредств, не занятых обеспечением функционирования объектов транспортной инфраструктуры морского порта», — сообщили в мэрии.