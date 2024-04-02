В Новороссийске запретили выходить в море ночью маломерным судам и плавсредствам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
«В соответствии с решением командира Новороссийской военно-морской базы с учетом обстановки в морском порту Новороссийск с 01 апреля в ночное время с 20:00 до 06:00 вводится запрет на плавание маломерных судов и плавсредств, не занятых обеспечением функционирования объектов транспортной инфраструктуры морского порта», — сообщили в мэрии.
Под запрет попадают суда, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде, гидроциклы, виндсерферы, сабдоски.
Запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега в границах акватории морпорта.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что Новороссийская военно-морская база проведет учения в Туапсе. Тренировки со стрельбами запланированы 4 апреля.