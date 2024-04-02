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Омская прокуратура выявила нарушения в работе одной из детских больниц

Медучреждение неправильно утилизировало медицинские отходы.

Прокуратура Кировского округа провела проверку об охране здоровья граждан, обращении с медицинскими отходами в одной из детских больниц Омска. После разбирательств медучреждение заключило контракты на вывоз биологических отходов.

В прокуратуре установили, что в детской поликлинике отсутствовал контракт на вывоз и обезвреживание медицинских отходов. По этой причине в медицинском заведении отходы утилизировались прямо в мусорные контейнеры около многоквартирных домов.

Инстанция вынесла постановление о привлечении должностного лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Вскоре после проверки медучреждение устранило нарушения, а также заключило контракт на вывоз биологических отходов.

Прокуратура