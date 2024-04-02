В Минздраве Приангарья прокомментировали ситуацию с выплатами работникам скорой помощи

Минздрав Иркутской области прокомментировал ситуацию с выплатами сотрудникам отделения СМП Куйтунской районной больницы. По поручению губернатора региона Игоря Кобзева и. о. министра здравоохранения области Андрей Модестов связался с администрацией медучреждения, мэром Куйтуна Людмилой Яковлевой и мэром Куйтунского района Алексеем Непомнящим. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Минздрав региона.
Сегодня, 2 апреля, Андрей Модестов проведёт личную встречу с администрацией медучреждения. Завтра, 3 апреля, в Куйтуне будут работать специалисты областного Минздрава.
Также специалисты регионального Минздрава направят письмо в адрес Минздрава России с просьбой разъяснить начисление социальных выплат для работников отделений СМП, находящихся в составе районных и городских больниц.
Напомним, что ранее прокуратура Куйтунского района организовала проверку по сообщению о нарушении прав работников ОГБУЗ «Куйтунская районная больница». Сотрудники станции скорой помощи разместили в соцсетях видеообращение, в котором сообщили о том, что большинство из них лишилось увеличенной социальной выплаты.