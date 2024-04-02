В Минздраве Приангарья прокомментировали ситуацию с выплатами работникам скорой помощи

Минздрав Иркутской области прокомментировал ситуацию с выплатами сотрудникам отделения СМП Куйтунской районной больницы. По поручению губернатора региона Игоря Кобзева и. о. министра здравоохранения области Андрей Модестов связался с администрацией медучреждения, мэром Куйтуна Людмилой Яковлевой и мэром Куйтунского района Алексеем Непомнящим. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Минздрав региона.