В Татарстане в результате атаки БПЛА пострадали семь человек
Беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Татарстана, в Елабуге и Нижнекамске.
Трамп внес залог в $175 млн по делу о мошенничестве
Защита настаивает на том, что обвинения безосновательны.
ФСБ пресекла ввоз в Россию взрывчатки в православных иконах
Злоумышленника, причастного к совершению преступления, задержали.
«Доширак» может запустить в России производство чипсов и снеков
Соответствующие заявки на товарные знаки кириллицей и латиницей были поданы в Роспатент.
«Тинькофф» предупредил о новом телефонном мошенничестве
Телефонные аферисты стали использовать новый сценарий обмана клиентов банков, представляясь мошенниками.
Главные новости 2 апреля
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В Татарстане в результате атаки БПЛА пострадали семь человек