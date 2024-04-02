Главные новости 2 апреля

В Татарстане в результате атаки БПЛА пострадали семь человек

Беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Татарстана, в Елабуге и Нижнекамске.



Трамп внес залог в $175 млн по делу о мошенничестве

Защита настаивает на том, что обвинения безосновательны.



ФСБ пресекла ввоз в Россию взрывчатки в православных иконах

Злоумышленника, причастного к совершению преступления, задержали.



«Доширак» может запустить в России производство чипсов и снеков

Соответствующие заявки на товарные знаки кириллицей и латиницей были поданы в Роспатент.



«Тинькофф» предупредил о новом телефонном мошенничестве

Телефонные аферисты стали использовать новый сценарий обмана клиентов банков, представляясь мошенниками.