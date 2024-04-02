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Главные новости 2 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

В Татарстане в результате атаки БПЛА пострадали семь человек
Беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Татарстана, в Елабуге и Нижнекамске.

Трамп внес залог в $175 млн по делу о мошенничестве
Защита настаивает на том, что обвинения безосновательны.

ФСБ пресекла ввоз в Россию взрывчатки в православных иконах
Злоумышленника, причастного к совершению преступления, задержали.

«Доширак» может запустить в России производство чипсов и снеков
Соответствующие заявки на товарные знаки кириллицей и латиницей были поданы в Роспатент.

«Тинькофф» предупредил о новом телефонном мошенничестве
Телефонные аферисты стали использовать новый сценарий обмана клиентов банков, представляясь мошенниками.