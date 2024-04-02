Апрель в Хабаровском крае начинается с отключений ТВ и радио

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» запланировали очередные профилактически работы на оборудовании, из-за которых в ряде районов Хабаровского края будут наблюдаться перебои с вещанием телевидения и радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения будут проходить в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений. Все работы согласованы с вещателями.
Кратковременные отключения телерадиосигнала
01.04.2024 — 04.04.2024.
Город Вяземский, Вяземский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Село Котиково, Вяземский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
01.04.2024 — 16.04.2024
Город Хабаровск, с 10:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
03.04.2024
Село Бичевая, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Посёлок Галичный, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
04.04.2024
Посёлок Горный, Солнечный район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Село Оглонги, район имени Полины Осипенко, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Село Софийск, Ульчский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
05.04.2024
Посёлок Де-Кастри, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Рабочий посёлок Солнечный, Солнечный район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Посёлок Херпучи, район имени Полины Осипенко, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).