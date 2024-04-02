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Апрель в Хабаровском крае начинается с отключений ТВ и радио

Перебои с вещанием будут наблюдаться в нескольких районах региона.

Источник: Mail.ru

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» запланировали очередные профилактически работы на оборудовании, из-за которых в ряде районов Хабаровского края будут наблюдаться перебои с вещанием телевидения и радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения будут проходить в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений. Все работы согласованы с вещателями.

Кратковременные отключения телерадиосигнала 1—7 апреля в Хабаровском крае:

01.04.2024 — 04.04.2024.

Город Вяземский, Вяземский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Село Котиково, Вяземский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

01.04.2024 — 16.04.2024

Город Хабаровск, с 10:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

03.04.2024

Село Бичевая, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Посёлок Галичный, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

04.04.2024

Посёлок Горный, Солнечный район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Село Оглонги, район имени Полины Осипенко, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Село Софийск, Ульчский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

05.04.2024

Посёлок Де-Кастри, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Рабочий посёлок Солнечный, Солнечный район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Посёлок Херпучи, район имени Полины Осипенко, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

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