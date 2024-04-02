Апрель в Хабаровском крае начинается с отключений ТВ и радио

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» запланировали очередные профилактически работы на оборудовании, из-за которых в ряде районов Хабаровского края будут наблюдаться перебои с вещанием телевидения и радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения будут проходить в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений. Все работы согласованы с вещателями.