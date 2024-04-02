Точки с едой и напитками будут работать круглый год у Дворца спорта в Минске

Нагорная отметила, что пока таких точек всего девять, но еще шестнадцать находятся на стадии изготовления. Она добавила, что они будут установлены к 9 Мая. Что касается их размещения, то он будут установлены по периметру обновляемой площадки, предназначенной для проведения массовых мероприятий.