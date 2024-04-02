Стало известно, что точки с едой и напитками будут работать круглый год у Дворца спорта в Минске. Об этом сообщила агентству «Минск-Новости» начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.
По ее словам, было принято решение о функционировании торговых точек на площадке у Дворца спорта на постоянной основе.
— С 9 мая они начнут работу в деревянных шале, часть которых уже установлена.
Нагорная отметила, что пока таких точек всего девять, но еще шестнадцать находятся на стадии изготовления. Она добавила, что они будут установлены к 9 Мая. Что касается их размещения, то он будут установлены по периметру обновляемой площадки, предназначенной для проведения массовых мероприятий.
— В День Победы их протестируем, посмотрим, насколько такое расположение эстетично и удобно для минчан и гостей столицы, — заметила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.
Она акцентировала внимание на том, что в указанной части Минска, особенно в летний период, гуляет много людей. Так, теперь у них будет возможность в любой день купить еду и напитки в шале.
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