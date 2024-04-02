Первый велофестиваль в 2024 году в Москве состоится 18 мая

«В этом году состоятся три велофестиваля — делимся датами их проведения: 18 мая — весенний, 6 июля — ночной, 14 сентября — осенний. Вас ждут необычные концепции, живописные маршруты, яркие мероприятия и множество единомышленников различных возрастов», — значится в сообщении.
Отмечается, что регистрацию на первый велофестиваль 2024 года откроют в ближайшее время. «Он пройдет в традиционном и полюбившемся всем формате — с мероприятиями на старте и финише, а также велопрогулкой», — добавили в департаменте.