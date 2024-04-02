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В аэропорту Казани усилили меры безопасности

В аэропорту Казани усилили меры безопасности. В связи с этим, пассажиров просят заранее прибывать на место отправки воздушных судов.

Предупреждение было опубликовано на сайте «взлетного комплекса».

«Уважаемые пассажиры! Учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер безопасности, в том числе усилении групп входного контроля. Просим Вас с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и выезжать в аэропорт заранее», — говорится в сообщении.

В аэропорту заверили, что введенные меры не повлияли на центральное расписание. Пассажиров и самолеты обслуживают в полном объёме.

Напомним, утром 2 апреля на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака БПЛА. Гендиректор Особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев уже заявлял, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.