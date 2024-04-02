В аэропорту Казани усилили меры безопасности

«Уважаемые пассажиры! Учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер безопасности, в том числе усилении групп входного контроля. Просим Вас с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и выезжать в аэропорт заранее», — говорится в сообщении.