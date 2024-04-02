Нижний Новгород вошел в число самых комфортных городов-миллионников в России

«Людям важно, чтобы города, в которых они живут, развивались, становились лучше, открывали новые возможности. При этом у Нижнего Новгорода и других городов региона есть задел для дальнейшего роста. Реализуются крупные инфраструктурные проекты, например, строительство новых станций метро и обновление электротранспорта, создаются новые объекты благоустройства и многое другое».