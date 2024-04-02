Нижний Новгород вошел в число самых комфортных городов-миллионников в России

Это результат расчета индекса качества городской среды за прошлый год.
«Индекс качества городской среды — это не соревнование городов, а эффективный инструмент определения приоритетов их развития. Он помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей», — сказал Марат Хуснуллин.
Индекс качества городской среды Нижнего Новгорода составил 237 баллов (за 2022 год — 214 баллов, 4-е место). Нижний Новгород по итогам 2023 года занял 3-е место среди городов-миллионников, впереди — только Москва и Санкт-Петербург. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что формирование комфортной городской среды помогает общему развитию территорий.
«Людям важно, чтобы города, в которых они живут, развивались, становились лучше, открывали новые возможности. При этом у Нижнего Новгорода и других городов региона есть задел для дальнейшего роста. Реализуются крупные инфраструктурные проекты, например, строительство новых станций метро и обновление электротранспорта, создаются новые объекты благоустройства и многое другое».
В число городов с высоким индексом качества городской среды в разных группах также вошли Дзержинск (236 баллов), Арзамас (242 балла), Выкса (238 баллов), Саров (244 балла) и др.