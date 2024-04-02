Расписание теплоходов в Волгограде на апрель 2024 года

С 5 апреля 2024 года из Волгограда запустят речные трамвайчики по трем маршрутам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии, речной транспорт пойдет по следующим маршрутам: «Обувная фабрика — Сарпинский», «Тулака — Сарпинский» и «Волгоград — Островная». Стало известно актуальное расписание.
В частности, по маршрутам «Тулака — Сарпинский», «Обувная фабрика — Сарпинский» речные трамвайчики будут ходить 4 раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Предусмотрено по 4 рейса в день. Так, по маршруту «Тулака — Сарпинский» теплоход будет отходить из Волгограда по расписанию в 07.30 и в 16.30, в обратном направлении — в 08.40 и в 17.40. С причала «Обувная фабрика» на Сарпинский теплоход будет отходить в 08.20 и в 17.20, в обратном направлении — в 08.00 и в 17.00.
В направлении «Волгоград — Островная» речные трамвайчики будут ходить три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям. График следующий: из города отправление в 08.30 и 17.00, в обратном направлении — в 09.30 и 18.00.
«Также в апреле будет увеличено число рейсов по маршруту Волгоград — Культбаза». Теперь теплоходы будут курсировать пять раз в неделю: по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
С 12 апреля 2024 запустят в работу речной маршрут «Красноармейск» — «Вязовая Грива». «По данному маршруту теплоходы будут выполнять ежедневно по 10 рейсов», — уточняют в мэрии.
Напомним, что по маршруту «Руднева — Сарпинский» теплоходы ходят круглый год. Сейчас эти речные трамвайчики совершают по 10 рейсов в день.