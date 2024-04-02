Расписание теплоходов в Волгограде на апрель 2024 года

В частности, по маршрутам «Тулака — Сарпинский», «Обувная фабрика — Сарпинский» речные трамвайчики будут ходить 4 раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Предусмотрено по 4 рейса в день. Так, по маршруту «Тулака — Сарпинский» теплоход будет отходить из Волгограда по расписанию в 07.30 и в 16.30, в обратном направлении — в 08.40 и в 17.40. С причала «Обувная фабрика» на Сарпинский теплоход будет отходить в 08.20 и в 17.20, в обратном направлении — в 08.00 и в 17.00.