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Развалилась эпоха: кадр самого центра Владивостока 80-х годов ошеломил людей

Многие пользователи восхищенно оценили увиденное.

Источник: Соцсети

Кадр самого центра Владивостока 80-х годов ошеломил людей. Снимок был обнаружен в архивах Натальи Цыганенко и опубликован в tg-канале primorye_bw (18+).

На фотографии зафиксирован момент сноса здания по адресу ул. Семеновская, 15. Кадр отображает процесс демонтажа величественного здания в один из солнечных дней.

Годы юности ушли: жителей столицы ДФО поразил раритетный снимок популярного района.

Многие пользователи восхищенно оценили увиденное.

Сегодня на этом месте расположен один из популярных торговых центров, ставший частью современного ландшафта города.

«Развалилась эпоха», — прокомментировали в социальных сетях.

Слезы глаза щиплют: жители Владивостока восхищаются фотографией популярного места в 80-х.

А вы узнаете это место?

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