Развалилась эпоха: кадр самого центра Владивостока 80-х годов ошеломил людей

Кадр самого центра Владивостока 80-х годов ошеломил людей. Снимок был обнаружен в архивах Натальи Цыганенко и опубликован в tg-канале primorye_bw (18+).
На фотографии зафиксирован момент сноса здания по адресу ул. Семеновская, 15. Кадр отображает процесс демонтажа величественного здания в один из солнечных дней.
Годы юности ушли: жителей столицы ДФО поразил раритетный снимок популярного района.
Многие пользователи восхищенно оценили увиденное.
Сегодня на этом месте расположен один из популярных торговых центров, ставший частью современного ландшафта города.
«Развалилась эпоха», — прокомментировали в социальных сетях.
Слезы глаза щиплют: жители Владивостока восхищаются фотографией популярного места в 80-х.
А вы узнаете это место?