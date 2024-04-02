Самолет Ан-26 перебазирован в Николаевский аэропорт на случай ЧС

Также Ан-26 будет использоваться для специальных тренировок, в том числе для спасательных парашютно-десантных групп. В Хабавиа нам сообщили некоторые подробности. Так, воздушное судно может вести спасение людей в радиусе не менее 900 километров, то есть оно способно быстро долететь практически в любую северную точку на карте края, где могут случиться ЧП. Летные экипажи, а они у этого самолеты расширены, помимо командира есть еще второй пилот и бортмеханик, находятся на постоянном дежурстве. Самолет будет задействован в Хабаровской зоне авиационно-космического поиска и спасения в течение трех месяцев — с апреля по июнь.