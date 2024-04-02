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Самолет Ан-26 перебазирован в Николаевский аэропорт на случай ЧС

Он может быстро вылететь на расстояние не менее 900 километров.

Источник: Хабавиа

Воздушное судно Ан-26 «ХабАвиа» перебазировано в аэропорт Николаевска-на-Амуре, где будет находиться для проведения поисково-спасательных операций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В случае необходимости грузовой самолет будет задействован для поиска и спасения, оказания помощи и эвакуации пассажиров, а также экипажей воздушных и морских судов, терпящих бедствие, для доставки пострадавших в медучреждения ближайших населенных пунктов.

Самолет для этого оборудован специальным аварийно-спасательным снаряжением.

Также Ан-26 будет использоваться для специальных тренировок, в том числе для спасательных парашютно-десантных групп. В Хабавиа нам сообщили некоторые подробности. Так, воздушное судно может вести спасение людей в радиусе не менее 900 километров, то есть оно способно быстро долететь практически в любую северную точку на карте края, где могут случиться ЧП. Летные экипажи, а они у этого самолеты расширены, помимо командира есть еще второй пилот и бортмеханик, находятся на постоянном дежурстве. Самолет будет задействован в Хабаровской зоне авиационно-космического поиска и спасения в течение трех месяцев — с апреля по июнь.