Во Владивостоке грунт и камни на пляже «Кунгасный» встревожили горожан

Во Владивостоке горожане заметили на пляже «Кунгасный» в районе Первой речки кучу земли и камней. Очевидцы рассказали, что грузовики с грунтом приезжают сюда с соседней стройки, где идёт возведение жилого комплекса, сообщает ИА PrimaMedia.
Ситуация вызвала серьезные опасения у местных жителей, поскольку пляж — одно из немногих мест в районе, где можно прогуляться возле моря.
Администрация города уточнила, что территория зоны отдыха «Пляж Кунгасный» передана в аренду юридическому лицу. Сейчас правообладатель занимается благоустройством места и его подготовкой к летнему сезону. Вместе с этим, каменистая часть пляжа засыпается природным грунтом.
«После выравнивания грунта, по многочисленным просьбам горожан, участок будет засеян мягкой травой для комфортного отдыха», — рассказали в мэрии.