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Во Владивостоке грунт и камни на пляже «Кунгасный» встревожили горожан

Арендатор территории готовит место к летнему сезону.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке горожане заметили на пляже «Кунгасный» в районе Первой речки кучу земли и камней. Очевидцы рассказали, что грузовики с грунтом приезжают сюда с соседней стройки, где идёт возведение жилого комплекса, сообщает ИА PrimaMedia.

Ситуация вызвала серьезные опасения у местных жителей, поскольку пляж — одно из немногих мест в районе, где можно прогуляться возле моря.

Администрация города уточнила, что территория зоны отдыха «Пляж Кунгасный» передана в аренду юридическому лицу. Сейчас правообладатель занимается благоустройством места и его подготовкой к летнему сезону. Вместе с этим, каменистая часть пляжа засыпается природным грунтом.

«После выравнивания грунта, по многочисленным просьбам горожан, участок будет засеян мягкой травой для комфортного отдыха», — рассказали в мэрии.

туризм и отдых