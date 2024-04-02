Во Владивостоке грунт и камни на пляже «Кунгасный» встревожили горожан

Во Владивостоке горожане заметили на пляже «Кунгасный» в районе Первой речки кучу земли и камней. Очевидцы рассказали, что грузовики с грунтом приезжают сюда с соседней стройки, где идёт возведение жилого комплекса, сообщает ИА PrimaMedia.