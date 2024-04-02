Грипп ушел из Красноярского края

Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре.
В Управлении рассказали, что в конце марта заболеваемость ОРВИ в регионе продолжила снижаться — зарегистрировано 9 923 случаев, что 13, 7% меньшее, чем на предыдущей неделе.
«Вирусологический мониторинг показал, что на территории нашего региона отмечалась циркуляция только негриппозных вирусов (парагриппа, аденовирусов, метапневмовирусов, риновирусов, бокавирусов, РС-вирусов)», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, специалисты напоминают, что весной не следует недооценивать особенности климатических условий и одеваться слишком легко.