Весной возможны зимние сюрпризы — сезонный прогноз погоды в Казахстане

АЛМАТЫ, 2 апр — Sputnik. В апреле и в мае на большей части территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°, количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы — на северо-востоке, в центре страны и на севере южных областей, в мае количество осадков прогнозируется на большей части около климатической нормы.
Весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. С влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя, а в южных регионах при затоках холодных воздушных масс вероятны заморозки.
В июне средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1−2° на большей части республики, т.е. жарче чем обычно, около нормы — в западной части страны.
В июле, в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе — на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1°.
Если в начале лета в июне по предварительному прогнозу на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, то в июле и в августе в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы — на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе — в центре, на юге и юго-востоке.
Сезонный прогноз погоды представляет собой описание осредненных метеорологических параметров по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения (аномалия) от климатических норм для рассматриваемого сезона, его следует использовать как консультативный, который уточняется прогнозами на более короткие сроки (квартальный сезонный прогноз, месяц, декада, неделя и сутки).