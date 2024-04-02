Пятый автомобиль вручили победителю викторины «Купно за едино!»

Выиграть может каждый. Для этого необходимо проголосовать за объекты ФКГС и правильно ответить на вопросы викторины «Купно за едино!». Рейтинговое голосование за объекты благоустройства стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. Проект «Формирование комфортной городской среды» — часть национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе Президента России.
Ольга Вагина из Павловского округа стала пятой счастливой обладательницей автомобиля — она выиграла «Ладу Гранту».
Ольга Вагина — победитель викторины «КУПНО ЗА ЕДИНО!»:
«Я в шоке. Я счастлива. Родители тоже счастливы, муж счастлив. Наконец-то у жены автомобиль появится. За объекты благоустройства проголосовали, прислали ссылку. Мы прошли викторину, ответили на три простых вопроса, и вот теперь я в своём автомобиле. Никогда не выигрывала. Первый выигрыш — и такой крупный».
Лилия Ланская — председатель организационного комитета викторины «Купно за едино»:
«Нужно проголосовать за объект благоустройства, далее перейти на сайт v. golosza и поучаствовать в викторине. И для граждан, которые правильно ответят на три вопроса, производится дальнейший розыгрыш ценных призов: автомобили, планшеты, ноутбуки, роботы-пылесосы, подарочные сертификаты».