Пятый автомобиль вручили победителю викторины «Купно за едино!»

«Я в шоке. Я счастлива. Родители тоже счастливы, муж счастлив. Наконец-то у жены автомобиль появится. За объекты благоустройства проголосовали, прислали ссылку. Мы прошли викторину, ответили на три простых вопроса, и вот теперь я в своём автомобиле. Никогда не выигрывала. Первый выигрыш — и такой крупный».