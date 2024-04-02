Грозовой фронт с осадками накроет Ростовскую область в ближайшие два дня

3 марта будет облачно с прояснениями, во второй половине дня и вечером могут пройти кратковременные грозовые осадки. Ветер ожидается 7−12 м/с, в непогоду его порывы могут достигать 16 м/с. Ночью прогнозируют до +7−12, по востоку региона до +3. Днем — от +16 до +21, по югу и востоку +26 градусов.