Грозовой фронт с осадками накроет Ростовскую область в ближайшие два дня

3 и 4 марта местами в Ростовской области будет по-летнему жарко, при этом возможны дожди с грозами. Такой прогноз представили донские синоптики.
3 марта будет облачно с прояснениями, во второй половине дня и вечером могут пройти кратковременные грозовые осадки. Ветер ожидается 7−12 м/с, в непогоду его порывы могут достигать 16 м/с. Ночью прогнозируют до +7−12, по востоку региона до +3. Днем — от +16 до +21, по югу и востоку +26 градусов.
4 марта ночью местами должны пройти кратковременные, но сильные дожди с грозами, днем — небольшие осадки. Ветер обещают около 6−11 м/с, иногда с порывами до 15−17 м/с. Ночью ожидается +7−12 градусов, по северу и западу — до +3. Днем будет +12−17, по югу региона — до +20.