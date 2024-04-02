Прием в первый класс в Ростове-на-Дону 2024: как и когда подавать документы

С 1 апреля в Ростове-на-Дону открылась запись в первые классы на учебный год 2024−2025. Какие документы нужны для зачисления будущих первоклашек в школу и к чему еще готовиться родителям, узнали журналисты «КП — Ростов-на-Дону».
КОГДА НАЧНЕТСЯ ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ.
Прием документов на зачисление в школу будущих первоклашек стартовала 1 апреля 2024 года. Процесс пройдет два этапа.
Первая волна — с 1 апреля по 30 июня. Заявление можно подать в школу по месту регистрации. Можно и в другую — при наличии льгот.
А с 6 июля по 5 сентября пройдет вторая волна: можно написать заявление тем, кто живет в другом районе, не закрепленном за школой: ребенка в этом случае примут только, если в школе останутся свободные места для первоклашек.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 2024−2025.
Заявления принимаются:
— через портал Госуслуг — gosuslugi.ru;
-в региональной информационной системе, интегрированной с единым порталом Госуслуг — gosuslugi.ru/r/rostov;
— по почте заказным письмом в школу с уведомлением о вручении;
— лично в школе.
КАК УЗНАТЬ, ЗА КАКОЙ ШКОЛОЙ РОСТОВА-НА-ДОНУ ЗАКРЕПЛЕН ВАШ РЕБЕНОК.
Будущие первоклассники, которые зарегистрированы и живут на участке, закрепленном за образовательным учреждением, будут зачислены в школу в первую очередь. Узнать, за какой школой закреплен ваш адрес, можно из перечня, опубликованного администрацией Ростова-на-Дону. Уточнить информацию можно и обратившись в учебное заведение.
Кроме того, как рассказали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону, в донской столице прием будут вести, в том числе, и новые школы, построенные в прошлом году:
— школа № 72 на базе школы № 115 — в среду с 17.00 до 19.00 и субботу с 10.00 по 13.00;
— второй корпус школы № 115 — во вторник с 09.00 до 18.00 и субботу с 09.00 до 12.00;
— школа № 85 на базе школы № 16 — в среду с 10.00 до 13.00 и четверг с 13.00 до 18.30.
СКОЛЬКО ЛЕТ ДОЛЖНО БЫТЬ РЕБЕНКУ, ЧТОБЫ ЕГО ПРИНЯЛИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ?
В первый класс берут детей с семи лет. Если ребенок еще не достиг этого возраста, то минимальный порог — шесть лет и шесть месяцев. Максимальный возраст для зачисления — восемь лет.
Если родители хотят привести в первый класс ребенка, который младше или старше этих рамок, то должны подать заявление, и вопрос будет рассматриваться в отделе управления образования отдельно.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖДЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 2024−2025.
Каких-то особенных документов для зачисления в первый класс не нужно. Лишь если ребенок входит в льготную категорию, родителям может потребоваться предъявить подтверждение права на приоритетную подачу заявления.
Что нужно для подачи заявления на прием ребенка в 1 класс:
— Паспорт родителя или законного представителя;
— Свидетельство о рождении ребенка;
— Номер и название школы, куда хотите отдать ребенка;
— Сведения о регистрации или месте пребывания — вашей и ребенка;
— Медицинская карта (форма № 026/у-2000).
В отдельных случаях в школе могут попросить предоставить:
— Свидетельство о рождении брата или сестры, если они уже учатся в этой школе;
— Для иностранцев — документ, подтверждающий право ребенка находиться в России (вид на жительство, разрешение на временное проживание);
— Разрешение комиссии местного органа управления образованием для зачисления в первый класс для детей младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет.
— Для опекунов — документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка;
— Справку с места работы родителей, подтверждающую право на приоритетное зачисление, если такое право есть;
— Для детей с ограниченными возможностями здоровья — заключение психолого-медико-педагогической экспертизы.
— Для родителей-иностранцев или без гражданства — документ, подтверждающий родство заявителя с ребенком или законность представления его прав.
— Также в некоторых школах могут попросить фотографию ребенка;
К слову, в разных образовательных учреждениях список необходимых для зачисления в первый класс документов может отличаться.
После подачи электронного заявления нужно принести оригиналы документов в школу, гимназию или лицей. Только при наличии полного комплекта бумаг принимается решение — положительное или отрицательное.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО ЛЬГОТНОГО ПРИЕМА В ШКОЛУ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 2024−2025.
При зачислении в школу в некоторых случаях дети пользуются правом приоритетной подачи заявлений. Их могут записать в первоклассники с 1 апреля, а по решению школы даже раньше.
Кто имеет право на льготу:
— Дети, старшие братья или сестры которых учатся в выбранной школе;
— Дети военнослужащих;
— Дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы (имеющих специальные звания);
— Дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, если они поступают в школу с интернатом;
— Дети, проживающие на закрепленной за школой территории.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ОТКАЗАЛИ.
Отказать принять ребенка в первый класс школа может лишь, если не хватает свободных мест. Тогда родителям необходимо обратиться в Управление образования города, чтобы ребенка устроили в другую школу, где имеются свободные места, независимо от места жительства.