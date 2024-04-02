Ушёл из жизни легенда калининградского волейбола Юрий Неустроев

Неустроев в 1964-м окончил НГУ им. Лесгафта, отработал 3 года на кафедре спортивных игр, затем был распределён в Калининградскую область, в КГУ (сейчас БФУ им. Канта). К тому времени Неустроев уже был чемпионом Ленинграда, играл за команду СКА (Рига). Преподавателем в калининградском университете на факультете физической культуры и спорта проработал почти 25 лет. Впервые в истории калининградского волейбола тренер вывел в класс «А» мужскую команду «Портовик-КГУ», затем тренировал женскую команду КГУ «Янтарочка», в 1995 году она вышла в высшую лигу. Несколько лет Юрий Неустроев работал в Каунасе, в Москве, с 2002 года работал в детско-юношеской спортивной школе в Светлогорске. Ученицы Юрия Неустроева становились чемпионками Северо-Запада по пляжному волейболу.