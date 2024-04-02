В Самарской области ввели ограничения на движение грузовиков

С 1 по 30 апреля введены ограничения на движение грузовиков, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или муниципального значения Самарской области.
Также с 20 мая по 31 августа введены ограничения на движение тяжеловесного транспорта, нагрузка на ось которого превышает установленные в РФ значения, при средней дневной температуре воздуха выше +32°С.
Временные ограничения не распространяются:
— на участок дороги «Самара-Бугуруслан», км 31+245 — км 31+395, в Волжский районе и Кинеле;
— на участок Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе, км 7+008 — км 6+858, в Самаре;
— на пассажирские автобусы,
— на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств, медицинского кислорода, топлива, смазочных масел, специальных жидкостей, семян, удобрений, почты, грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий.
Также, разрешена транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, для содержания автомобильных дорог, при движении непосредственно к месту их производства.
Кроме того, ограничительная мера не затрагивает транспорт военных, органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов, сообщили в ГИБДД региона.