В Казани трамвай сошел с рельсов из-за износа путей

Сегодня в Казани произошёл сход трамвайного вагона с рельсов в районе остановки Чишмяле, направляющегося в сторону улицы Арбузова. Предварительной причиной инцидента стал износ путевого хозяйства, что вызвало временные изменения в расписании городского транспорта.
Движение трамвайных маршрутов № 5а и 7 было временно перенаправлено через улицу Глазунова, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Специалисты уже работают на месте происшествия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение по привычному маршруту.
Ранее мы рассказывали, что в Казани 27 марта на улице Айдарова дерево упало на трамвайные пути. Службы предприятия незамедлительно выехали на место происшествия и устранили последствия.