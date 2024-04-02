В Казани трамвай сошел с рельсов из-за износа путей

Движение трамвайных маршрутов № 5а и 7 было временно перенаправлено через улицу Глазунова, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Специалисты уже работают на месте происшествия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение по привычному маршруту.