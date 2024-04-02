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В Казани трамвай сошел с рельсов из-за износа путей

Изменён маршрут движения трамваев № 5а и 7 из-за инцидента у остановки Чишмяле.

Источник: ИА Татар-информ

Сегодня в Казани произошёл сход трамвайного вагона с рельсов в районе остановки Чишмяле, направляющегося в сторону улицы Арбузова. Предварительной причиной инцидента стал износ путевого хозяйства, что вызвало временные изменения в расписании городского транспорта.

Движение трамвайных маршрутов № 5а и 7 было временно перенаправлено через улицу Глазунова, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Специалисты уже работают на месте происшествия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение по привычному маршруту.

Ранее мы рассказывали, что в Казани 27 марта на улице Айдарова дерево упало на трамвайные пути. Службы предприятия незамедлительно выехали на место происшествия и устранили последствия.