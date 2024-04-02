В Перми в апреле отменят часть пригородных электричек

Часть пригородных электричек в Перми отменят в апреле, сообщает АО «Пермская пригородная компания».
По данным компании часть маршрутов также будут ограничены или сместятся по времени. Изменения в расписании связаны с ремонтными работами, которые пройдут с 7 по 20 апреля 2024 года.
В частности, будут отменены пригородные поезда № 6124 и 6121, которые перевозят пассажиров со станции Пермь II до Лёвшино и обратно. Кольцевой поезд № 6046/6045 в этом же направлении будет приостановлен.
Отмена также коснётся маршрута № 6103 «Пермь II — Голованово».
Более подробно узнать о полном списке ограничений и временных подвижках в расписании можно по ссылке в социальных сетях компании.