Уфа вошла в десятку самых комфортных для жизни мегаполисов России

Лидером стала Москва с 304 баллами, на втором месте — Санкт-Петербург (270) и Нижний Новгород (237). При составлении рейтинга рассматривали такие индикаторы качества городской среды, как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивали по шести параметрам: комфорт, безопасность, экологичность, разнообразие и идентичность, современность среды и эффективность органов власти.