Уфа вошла в десятку самых комфортных для жизни мегаполисов России

Уфа по индексу качества городской среды вошла в десятку мегаполисов России, набрав в рейтинге 220 баллов. Башкирская столица по показателям обошла такие города как Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск. Всего расчеты проводили среди 1117 городов.
Лидером стала Москва с 304 баллами, на втором месте — Санкт-Петербург (270) и Нижний Новгород (237). При составлении рейтинга рассматривали такие индикаторы качества городской среды, как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивали по шести параметрам: комфорт, безопасность, экологичность, разнообразие и идентичность, современность среды и эффективность органов власти.
«Индекс качества городской среды — это не соревнование городов, а эффективный инструмент определения приоритетов их развития, — подчеркнул вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. — Он помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей».
В рейтинг Минстроя России попал также 21 город из Башкирии. Их оценивали среди средних городов: Туймазы (228 баллов), Белебей и Ишимбай (по 217), Мелеуз и Сибай (по 211), Белорецк (190), Кумертау (180).
Среди малых городов с населением от 25 до 50 тысяч человек в лидеры выбился Янаул (222), у Дюртюли (217), Бирск (202), Учалы (201), Благовещенск (174).
Среди городов с населением до 25 тыс человек — Баймак (211), Агидель (208), Межгорье (180), Давлеканово (176).